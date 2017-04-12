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飯店大廚當奶爸 讓料理從愛出發

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／台中報導
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飯店大廚當奶爸 讓料理從愛出發
「穎法」的牛排料理相當超值。（馮惠宜攝）
飯店大廚當奶爸 讓料理從愛出發
陳彥名為照顧小孩，在自家一樓開設私宅餐廳，吸引不少饕客尋香而來。（馮惠宜攝）
飯店大廚當奶爸 讓料理從愛出發
穎法晚餐前菜運用烏魚子、鵝肝、干貝等頂級食材，變化出精緻可口的料理。（馮惠宜攝）

原本在大飯店擔任主廚的陳彥名，為了爭取更多時間和3個小孩相處，毅然離開原先任職的飯店，將自宅改為小巷餐廳，回歸專心做料理的初心。1樓只設18個座席為知音上菜，而2樓是孩子們的起居室，陳彥名利用工作之餘享受和孩子們的天倫之樂。

位於台中市西區五權路近台灣大道巷弄裡的「穎法手作料理」，是在大飯店擔任資深副主廚十多年的陳彥名，兼顧家庭與事業的人生轉捩點。3月開幕以來，以用料挑剔、料理獨到，加上CP值超高，吸引許多饕客一試成主顧，由於店內僅有18個座位，每逢假日座無虛席，沒先預訂恐怕要下次請早。

穎法手作料理以新穎手法詮釋西式料理，有20多年廚藝經驗的陳彥名，選材方面十分挑剔，雞肉採用日月潭台茶18號紅茶餵養的18養場紅玉雞，白蝦使用的是無毒鮮蝦，牛肉採用美國安格斯黑牛牛小排，漁貨則是每天上市場採買，湯、醬汁乃至甜品都是親自以新鮮食材調配，讓消費者吃進美味而沒有多餘負擔。

不只美味健康，穎法的西式套餐更是CP值爆表，午餐從580元到780元不等，包含前菜、沙拉、湯與麵包、飲料、甜點；晚餐從880元到1080元不等，晚餐還有一項特別之處是「主廚招待」，陳彥名以當季食材變化出美味料理，每每讓消費者驚豔不已，熟門熟路的客人還會向主廚預約隱藏版菜單，其中又以「老饕牛排」指名度最高。

(中時)

關鍵字：料理台中
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