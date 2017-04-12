罕見 俄軍機逼近日本兩側領空

我要評比

俄羅斯的轟炸機、反潛機等包括TU-95型、TU-142型、IL-38型各2架，總計6架軍機，11日從3個方向陸續飛航逼近日本領空。（圖取自產經新聞網站頁面www.sankei.com）

美航母赴朝鮮半島參與軍演，北韓警告若侵犯將反擊之際。俄羅斯的轟炸機、反潛機等6架軍機11日分別逼近日本兩側領空，日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空因應，並分析俄羅斯意圖。

據《中央社》報導，日本防衛省統合幕僚監部11日表示，俄羅斯的轟炸機、反潛機等包括TU-95型、TU-142型、IL-38型各2架，總計6架軍機，今天從3個方向陸續飛航逼近日本領空。

其中，2架TU142反潛機今天上午到下午之間的幾個小時內，飛行通過北方領土上空南下到千葉縣外海，然後折返。

日本航空自衛隊戰鬥機分別都緊急升空因應。俄羅斯軍機並未侵犯日本領空。但俄羅斯軍機同時從太平洋一側與日本海一側靠近日本的情況，實屬罕見，日本防衛省正在分析俄羅斯的意圖。

(中時電子報)