NBA》最具破壞力的MVP候選人哈登

柯瑞(左)認為從戰績方面來看，哈登比韋斯布魯克更有機會拿下今年年度MVP。(美聯社資料照)

說到本季例行賽MVP的幾位候選人當中，火箭「大鬍子」哈登可說是最具破壞力的球員了。

《ESPN》特別撰文報導，本季的火箭是NBA史上最具攻擊力的十大球隊之一，身為球隊頭號球星哈登功不可沒，他在整個球季不但能提供絕佳進攻火力，而且還能製造機會幫助隊友得到分數，其中助攻給卡培拉的成功率高達97%，就連艾瑞克古登與雷恩安德生也都是受益人，這是非常恐怖的能力。

哈登本季改打後衛，整體表現比去年提升了42.9%，比2014年增加了50%，比起其他幾位MVP候選人都來得出色。

此外，哈登的防守範圍也是全聯盟頂級好手之一，如果撇開奪冠機率的話，哈登的的個人效率以及提升隊友的攻擊能量，哈登是最有機會拿下MVP的人選。

(中時電子報)