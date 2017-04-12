便衣埋伏機警阻詐 被害學生有驚無險

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台中市警局第六分局員警便衣埋伏，機警阻詐被害學生有驚無險！（陳世宗翻攝）

「保母明察秋毫、即時洞察詐欺！」台中市政府警察局第六分局西屯派出所警員許銘甫、陳映龍，於日前下午16時許，執行詐欺車手埋伏勤務時；在西屯區河南路2段268號逢甲郵局見1名女子神情慌張，邊持手機通話邊操作ATM，員警發覺有異上前關心了解。

警方指出，林姓女子表示與網拍客服人員及銀行人員通話，對方稱渠網路購物時設定錯誤，指示操作ATM更改設定。員警一聽就知道是常見的詐騙手法，立即提醒林女係詐騙電話，惟因2名員警穿著便服，林女一度懷疑是否為真警察！

經員警出示證件並耐心解釋，加上制服警員張劭仲到場支援，林女才相信2員確為警察，驚覺自己險遭詐騙。

林女表示自己尚為學生，沒有收入，還好員警及時出現攔阻，差點被詐騙集團天花亂墜的說詞騙得團團轉，慶幸沒有損失任何財物，不然實在不知如何向家人交代，再三向警方道謝。

(中時)