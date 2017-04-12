黨產會27日聽證會 聚焦婦聯會2大爭點

行政院公報資訊網最新上傳，不當黨產處理委員會正式發出公告，將就「中華民國婦女聯合會是否為社團法人中國國民黨之附隨組織及其財產是否為不當取得財產案」，於4月27日上午10時在財團法人張榮發基金會國際會議中心801會議廳舉行聽證。

不當黨產處理委員會在公告事項中並敘明，預告聽證的「爭點」：

(一) 婦聯會是否曾為社團法人中國國民黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制之附隨組織？婦聯會自39年4月17日成立時起，有無受到國民黨實質控制其人事、財務或業務經營？婦聯會是否曾以相當對價轉讓而脫離國民黨控制？

(二) 國民黨代領轉發款項、影劇票及棉紗附捐、結匯附勸勞軍捐獻（即勞軍捐）、防衛捐及接受政府機關補、捐助等款項性質為何？是否為政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條第4款之不當取得財產？

不當黨產處理委員會在公告事項「事由」說明：該會依政黨及其附隨組織不當取得黨產處理條例規定，就「中華民國婦女聯合會是否為社團法人中國國民黨之附隨組織及其財產是否為不當取得財產案」進行調查，除函請當事人婦聯會及利害關係人國民黨提供相關資料外，為便利當事人及其他利害關係人陳述意見、提出證據，並邀請證人、學者、專家及有關政府機關提供專業意見，特舉行聽證。

公告事項也列出，出席聽證者須於4月20日前，將出席人員名單及對這次聽證事由相關意見，並註明是否欲於聽證中陳述意見等資料，提交不當黨產處理委員會。聽證舉行後，若當事人或利害關係人仍有補充意見，應於5月2日前以書面向不當黨產處理委員會提出。

(中時)