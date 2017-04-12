美防長：海軍打擊群移動 非涉特定理由

美國國防部長馬提斯（James Mattis）今天表示，美國海軍打擊群前往西太平洋並非涉及特定事件且為審慎之舉。

馬提斯在國防部新聞簡報中指出，「就卡爾文森號（Carl Vinson）航空母艦動作而言，她部署在西太平洋是有原因的，她自由操作，在太平洋各處游走，她現正前往當地，是因為我們認為此刻將她部署該處是最審慎之舉。」

馬提斯說，「我們派遣她前往當地，並非有1個特定需求的訊號，或是1個特定理由。」

卡爾文森號將需1週多時間前往朝鮮半島，在此之際，國際上對北韓先進武器計畫的疑慮升高。（譯者：中央社徐睿承）1060412

(中央社)