美防長：海軍打擊群移動 非涉特定理由
美國國防部長馬提斯（James Mattis）今天表示，美國海軍打擊群前往西太平洋並非涉及特定事件且為審慎之舉。
馬提斯在國防部新聞簡報中指出，「就卡爾文森號（Carl Vinson）航空母艦動作而言，她部署在西太平洋是有原因的，她自由操作，在太平洋各處游走，她現正前往當地，是因為我們認為此刻將她部署該處是最審慎之舉。」
馬提斯說，「我們派遣她前往當地，並非有1個特定需求的訊號，或是1個特定理由。」
卡爾文森號將需1週多時間前往朝鮮半島，在此之際，國際上對北韓先進武器計畫的疑慮升高。（譯者：中央社徐睿承）1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。