14日氣溫回升 吳德榮：下週又有鋒面影響

氣象專家吳德榮表示，今明兩天因雲多降雨及微弱冷空氣，天氣明顯濕涼，週五（14日）冷空氣減弱，氣溫逐漸回升；但下週二（18日）又有另一波鋒面影響。

吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」表示，今天至週五（14日）受鋒面徘徊影響，各地有局部性的陣雨（或雷雨）。今、明兩天的降雨較明顯，週五比較弱，但降雨預報的不確定性高，需要持續觀察。

吳德榮指出，今、明兩天因雲多降雨及微弱冷空氣，天氣明顯濕涼，但平地最低氣溫僅能降至攝氏16、17度左右。週五（14日）冷空氣減弱，氣溫回升2、3度。週六（15日）鋒面減弱，週日（16日）鋒面向北遠離，天氣逐日回暖，局部短暫降雨的機率漸降低。

下週一（17日）天氣溫暖微熱，下週二（18日）另一波鋒面影響，帶來降雨、氣溫略降、冷空氣比這波還弱。1060412

(中央社)