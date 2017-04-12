男遭追逐中槍 向警求救送醫

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一名謝姓男子與女性友人今天在高雄市鳥松區遭人追逐開槍，謝男背部中一槍，同行女子就近向高雄市仁武警分局鳥松派出所求救，由警方協助送高雄長庚醫院，並追查涉案人。

警方初步調查，27歲謝男與這名女子今天凌晨約2時左右，駕車行經澄清路時遭對方開車尾隨，隨後至澄清路和大埤路口處開槍。

案發後，涉案者駕車逃逸，這名女子趕緊就近向鳥松派出所求救，由員警呼叫救護車將謝男送醫，並調閱沿線的監視器追查涉案人。1060412

(中央社)