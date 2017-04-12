德甲多特蒙德巴士遇爆炸 球隊疑遭鎖定

我要評比

德國警方今天表示，他們相信德甲多特蒙德（Borussia Dortmund）足球隊巴士所遇的3起爆炸，是直接鎖定球隊來犯案。爆炸發生在多特蒙德準備在歐冠出賽前。

法新社報導，多特蒙德市警局局長朗吉（Gregor Lange）說：「我們假設他們是鎖定多特蒙德隊來攻擊。」

路透社報導，多特蒙德隊今天將在歐洲冠軍足球聯賽（Champions League）迎戰摩納哥隊（AS Monaco），賽前多特蒙德的巴士遭遇爆裂物爆炸攻擊，造成球隊後衛巴特拉（Marc Bartra）受傷，比賽被迫順延1天。

德國警方今天表示，尚不清楚爆炸攻擊幕後的主謀。3起爆炸發生在多特蒙德當地晚間7時15分，地點鄰近球隊下榻的飯店，但警方表示球隊顯然遭鎖定。

當地檢察官表示，爆炸現場附近發現一封信，但檢方拒絕透露內容等細節，僅稱還不清楚信件內容的可靠度。

朗吉於德國西部城市多特蒙德深夜的一場記者會說：「當下還不清楚這起案件的真正背景。」但朗吉指出，警方已假定球隊巴士是於離開飯店轉赴球場時遭蓄意鎖定。

德國的「畫報」（Bild）報導，爆裂物裝置被放於沿著街道的矮樹叢中，但未引述消息來源。警方1名發言人稍早曾表示爆裂物是放在巴士外頭。

多特蒙德隊1名發言人表示，隊上球員巴特拉已接受手術治療，他的右手腕骨折，手臂內也有破片。天空電視新聞網（Sky television）引述多特蒙德門將布爾基（Roman Buerki）的話說：「當時巴士轉入主要街道，就聽到一聲巨大爆炸聲響，是真的爆炸。」（譯者：中央社陳亦偉）1060412

(中央社)