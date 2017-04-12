血汗控制成本 聯合航空濺血背後有原因

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聯合航空強拖旅客離開機艙濺血引起全球公憤，背後牽涉美國航空業幾近托辣斯經營，成本控制成為唯一獲利管道的惡劣環境，乘客在雙重擠壓下成為俎上肉。

聯合航空（United Airlines）強拖旅客離開座位濺血，引發品牌與公關危機，背後和美國航空業連年整併，主要業者由9家減至4家，已接近市場托辣斯的情況有關。

多家美國航空業者過去15年間陸續宣告破產或遭併購，目前只剩下聯合、美國（American Airlines）與達美（Delta）3大公司，控制成本已成美國航空業唯一的生存之道。

投資人清楚美國航空業的獲利模式，聯合航空股價11日震盪，但收盤跌幅收窄至1%。因為市場清楚聯合航空嚴格執行成本控制規章，醜陋濺血背後代表的是員工謹守規章。

倫敦金融時報（Financial Times）指出，油價由2014年起走跌，航空業者獲利創新高，不過油價帶來的獲利空間很快會被勞工成本吃掉，美國航空業者必須步步為營，才能熬過下一波市場競爭。

這是聯合航空機位總是客滿，員工要求旅客放棄機位下機，卻不願再提高賠償的背後因素。

此外，美國航空業特殊的經營環境也是逐步走向血汗的因素，乘客與員工都感到不滿。

當他國航空業者由政府補貼或國營，美國全為民營，業者還須賠本經營中小型內陸城市，這些航線起降成本高，客源難料，業者雖然關閉不少航線，但仍是沉重負荷，難與國際業者競爭。

為提高獲利，美國業者絞盡腦汁，無所不用其極尋找獲利機會。包括設定繁複的顧客「階層」，販賣優先登機證，行李斤斤計較，更別說早就縮水或消失的機上餐飲。

無論如何，美國自卡特（Jimmy Carter）政府起放任航空市場自由化，加上欠缺整體運輸規劃，導致航空業終於進入輿論所指的「病入膏肓」，經營與競爭環境惡劣，加上壟斷，乘客成為俎上肉。1060412

(中央社)