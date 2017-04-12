涉南港展覽館案喊冤 教授王隆昌獲假釋

前台北科大教授王隆昌，被控涉及南港展覽館弊案，遭判刑7年8月確定，並入監服刑，但案件被學界認為是「冤案」，曾發動萬人聯署，監察院也認為沒有貪汙證據，檢察總長為他聲請非常上訴亦遭駁回，他入獄4年半後，矯正署已核准他假釋。

王隆昌外省第二代，基隆市出生，家境貧寒，曾在港口踩三輪車打工，苦學成為大學教授。

本案起因2003年7月間，內政部營建署興建南港展覽館工程，力拓負責人郭銓慶有意投標，得知蔡銘哲與吳淑珍熟識，透過蔡向吳淑珍表明欲承包該項工程，並願支付珍9000萬元，請吳協助在招標前，取得評選委員名單，讓力拓建設得以行賄評選委員，以取得工程承包權。

吳淑珍邀請當時的內政部長余政憲到官邸，要求他將評委名單洩漏給蔡，再由蔡把名單轉交給郭銓慶。郭取得評委名單後，即指示特助黃維安、力拓總經理蔡尚清行賄多位評委，使力拓以35億多元順利得標。

雖然擔任評委王隆昌否認收賄，強調清白，但2012年12月，最高法院將王隆昌等6位擔任評選委員的大學教授判決確定，須入監服刑7年2月至8年不等的重刑。

學界曾對王隆昌等人，發動上萬人的「搶救蒙冤的教授」聯署，2013年6月監察院調查報告，認定王隆昌犯罪事實不足，「仍有再予究明之必要，俾免冤抑」，前檢察總長黃世銘為他聲請非常上訴，且王一度也聲請再審，均遭駁回確定。

2013年9月，王入監服刑，矯正署上月底已核准其假釋案，王在出獄後是否會為自己的清白，繼續奮戰，已備受各界關注。

(中時)