中市府協調取得台糖土地 太平產業園區預計5月開發

中市府積極協調太平產業園區取得台糖土地，預計5月進入實質開發建設。（陳世宗翻攝）

台中市政府經發局為輔導未登記工廠合法化經營，及解決非法占用農地建廠的問題，勘選太平區西南側的台糖土地，與其鄰近自願納入開發的私有土地，依產業創新條例開發「太平產業園區」。市府採用「部分土地合作開發、部分土地協議價購」方式，預計今年5月與台糖公司簽約後，即進入實質開發工程，並秉持快速提供廠商設廠用地為原則，同時進行抽籤選地作業，期望明年初可交地給廠商。

經發局長呂曜志表示，太平產業園區開發案自去年4月25日取得內政部許可後，市府積極與台糖公司協調用地取得方式，最終採用「部分土地合作開發、部分土地協議價購」方式，經立委何欣純協調、經濟部次長沈榮津及楊偉甫承諾，台糖公司將於今年4月底在董事會確認處理，並預計今年5月雙方簽約後進入實質開發工程。

市府與台糖公司協商期間，市議員李麗華、何明杰、賴義鍠及張玉嬿等人也十分關心園區開發進度，經發局表示，市府秉持能夠快速提供廠商設廠用地為原則，自去年11月1日起至31日止，辦理設廠用地預登記作業，申請的192家廠商已完成資格審查，合格廠商共122家，已於今年3月10日先通知廠商審查結果，預計5月與台糖公司土地協商完成後，即可進行抽籤選地作業，期能於107年初起交地給廠商。

呂曜志強調，市府在潭子區規劃的「潭子聚興產業園區」，也已由經濟部水利署、台電公司及市府水利局核定用水、用電及排水計畫，並於103年10月底經市府環保局公告通過環境影響說明書審查，開發計畫書則於今年3月30日經內政部區域計畫委員會審議通過，未來市府輔導進駐的廠商將以區域未登記工廠為主。

(中時)