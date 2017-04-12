機位「超賣」不想被請下機 4要點先自保

民眾經常出國搭飛機，其實航空公司超賣機票其實相當平常，如面臨機位不夠的狀況，也自有一套選擇下機旅客的標準。(圖片取自達志影像)

遇到超賣狀況，旅客要這麼做維護權益。（圖/shutterstock提供）

美國聯合航空（United Airlines）9日機位超賣事件引發輿論譁然，而其實航空公司機位超賣並非首見，航空公司為了減少航班空座率，多會銷售比座位數還多的訂位，平均每1萬個旅客中就有6.6人會因此被迫更動航班，因此，想避免因機位超賣而不被請下機，以下有幾項要點可先自保。

根據信用卡旅行獎勵網站MileCards.com統計，平均每1萬名旅客，就有6.6人會因為超賣而需要更動航班。但遇機位超賣怎麼辦？旅遊網站Skyscanner整理出8大關於機位超賣指南，包括哪些乘客較容易留在飛機上？自願放棄與被拒絕登機有什麼不同？機位超賣時會獲得哪些補償？如何避免機位超賣？

首先，航空公司出現機位超賣時，多會於乘客辦理登機手續時詢問意願，且會優先考慮將常客、行動不方便者及其同行乘客、是否有人陪伴的未成年人、轉機乘客、旅行團客留在飛機上；但若無志願者，這時候航班的登機順序或是其支付票價多寡就會成為航空公司用來決定誰留在機上的關鍵，港媒香港01指出，尤其夫妻、商務客風險最高，可一次請下機或被視為其實「不太想回去工作」。

如何避免航空超賣被請下機？航空公司可能會要求支付最少機票費用的旅客讓出航班座位，因為賠償金額相對較低；或選擇較慢過安檢、登機的旅客。所以，盡早check-in、當機場廣播航班開始登機時，最好立即排隊登機，避免最後一刻才入閘登機而被誤認為放棄預訂機位。

另錯開旅遊旺季、節慶等時間搭機也是避免機位超賣的自保方法之一，或者選擇商務艙或者頭等艙飛行，以及詳細了解航空公司的各項規定，減少不必要的困擾。

但若不幸遇上機位超賣而被要求放棄搭機，乘客得先確認接續轉搭的航班，或要求航空公司支付費用轉搭其他交通工具；若須隔天乘搭，可向航空公司提出賠償損失，確認延誤期間的住宿費、餐費補償規則。

(中時電子報)