歌手IU被男網友性騷擾 擬採法律行動

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對於近來有男網友言語性騷擾南韓歌手IU一事，所屬經紀公司負責人今天表示，將採取法律行動，以維護藝人權益。

南韓「亞洲經濟」報導，IU所屬經紀公司負責人表示，公司認為該網友言論有損IU名譽，為了有效杜絕此類情況重演，將採取法律行動，以維護藝人權益。

報導稱，這名男網友說出不雅言論後，有人提醒他可能會被告，但他不僅未收斂反而還叫囂說，「被IU提告可是榮幸啊！」，並表示他能藉機見到偶像。1060412

(中央社)