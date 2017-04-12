山難搜救訓練 挺進七彩湖及六順山！

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南投縣消防局山難搜救訓練，由副局長陳興傑（右5）督軍，前進花蓮縣六順山。（廖志晃攝）

位於中央山脈的七彩湖，是台灣海拔最高的湖泊。（廖志晃攝）

信義消防分隊小隊長松定榮（右），在山難搜救訓練前進行勤前教育。（廖志晃攝）

丹大林道沿途斷崖落石，路況惡劣。（廖志晃攝）

中央山脈七彩湖，是台灣海拔最高的湖泊；六順山則是完登百岳必經之處，因為山高路遠，意外頻傳。南投縣消防局為提升警、義消對高山地形認識，由副局長陳興傑督軍，信義消防分隊小隊長松定榮擔任指揮官，挺進六順山進行搜救訓練，克服惡劣天候、地形、爆胎危機，更實際執行救護任務。

六順山名列台灣百岳，因此，想完登百岳的山友，勢必要走一回顛簸的山徑；群山環繞的七彩湖，則是許多人心中的夢幻湖，嚮往者眾。

陳興傑指出，六順山雖然行政區域屬於花蓮縣，但從花蓮走萬榮林道入山，約需5到7天路程，救援不易，因此發生意外事件時，南投縣消防局都與花蓮縣消防局聯合馳援救護任務。

不過從南投入山也非易事，南投縣丹大林道已經封閉多年，沿途斷崖峭壁、落石坍方，路況惡劣，行駛在蜿蜒起伏、崎嶇狹窄的山路，單程就要6、7個小時。

陳興傑指出，此次搜救訓練動員信義、玉山消防分隊警、義消，資深隊員曾經參與直升機墜落及其他山難搜救任務，還有首度攀登六順山的年輕隊員，這具有經驗傳承的意義。

訓練過程中，1名隊員發生疑似高山症狀況，由信義消防分隊小隊長松定榮及同仁護送下山，玉山消防分隊小隊長洪榮助率領其他隊員先回到營地，雖然延遲2個小時，洪榮助仍堅持等到所有人都下降到營地，才全部撤下山。

返程途經天馬彎時，1部勤務車輪胎被落石剌破，只能拆卸輪胎帶下山，修補後再由3名隊員重回山區修車，這趟往返又要5、6個小時，雖然意外接踵而至，但這些考驗沒有打倒隊員，更展現了打火兄弟的團隊精神！

(中時)