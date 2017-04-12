撞死劇組小狗逃逸 李治廷要司機給交代挨轟

李治廷透露劇組小狗「翠花」被撞死，但司機卻肇事逃逸，氣得他暴怒發文要對方給個交代。（圖／取材自李治廷微博）

香港男星李治廷長相帥氣英俊，外表酷似王力宏與李小龍綜合體，讓他一出道就備受矚目，並以電視劇《武媚娘傳奇》「李治」一角爆紅，還被受封是史上最帥皇帝，讓李治廷人氣飆漲。而好脾氣的他，卻在微博罕見暴怒，不滿劇組小狗「翠花」被撞死，但司機事後卻逃逸，氣得李治廷要對方給個交代。

李治廷近日則忙拍《古劍奇譚2》，而他昨（11日）卻暴怒發文，透露劇組在片場收留的小狗「翠花」被車撞死，不過司機事後卻逃逸，氣得李治廷直呼：「希望當場馬上逃走的司機能夠稍微有點人性，請給我們一個交代」，同時他也有感而發：「希望大家能夠珍惜眼前的一切，生命實在太脆弱了。」

李治廷發文一出立刻引發正反兩面論戰，有人撻伐司機不該逃跑，怒斥對方不負責任，不過也有網友認為，劇組也要為「翠花」的過世負責，怒斥應要用牽繩拴住「請該演員普及下自己的法律意識，同時請你為沒有牽引狗狗而導致其死亡的事件向全體愛狗人士，全社會道歉！」粉絲也跳出來護航，認為不應該全都是李治廷的錯，李治廷貼文立刻引發網友瘋傳。

(中時電子報)