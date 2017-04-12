隨機涵蓋先決條件 前空姐曝「抽籤潛規則」

趙岱新坦言「應該是沒有抽籤這件事」。(圖／翻攝自趙岱新臉書、youtube)

趙岱新認為挑選強制下機的旅客合法，但打人就是不對。(圖／翻攝自趙岱新臉書)

前華航空姐趙岱新轉戰主播台表現亮眼，11日她為美國聯航事件上《新台灣加油》，坦言「據我所瞭解，應該是沒有抽籤這件事」，透露抽籤涵蓋許多先決條件。

美國聯航因為硬拖華裔乘客下飛機，暴力對待導致流血，影片一出引起群眾撻伐，曾擔任過空姐的主播趙岱新，也在節目分享看法，對於隨機抽籤一事，她坦言「據我所瞭解，應該是沒有抽籤這件事」。

她認為所謂的抽籤，涵蓋許多先決條件，譬如會員、轉機乘客會先被排除，再來是看機位、機票，如果優先搭機、身分尊貴的就不會被選，所以隨機抽籤也不是這麼公平的。而她也在臉書透露，航空公司挑選強制下機的旅客是合法的，但無論如何使用暴力，「就是欠罵」。

(中時電子報)