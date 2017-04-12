英地鐵成快閃夜店 通勤族熱鬧開趴

我要評比

英國地鐵貝克盧線（Bakerloo）的一節車廂10日晚上化身快閃夜店，不僅有燈光和聲光效果，甚至還有DJ，讓驚喜的通勤族熱鬧開趴。

這場活動是惡作劇團體「Trollstation」的傑作，選在最沈悶的週一晚上10時許，在車廂裡架設音箱和旋轉燈，並請來得獎DJ蕭塔（Harry Shotta）炒熱氣氛。

從「Trollstation」上傳的影片可看到，派對從堤岸站（Embankment）開始上場，乘客有的是一臉茫然，也有人很快反應過來，隨音樂擺動，車廂瞬間變成夜店。

不過快閃夜店才開張不久，就被英國交通警察局（BTP）打斷。當列車行駛了8站，停在帕丁頓站（Paddington）時，警方上車制止這場派對。

警察拿起麥克風說，「抱歉啦，大夥兒，必須關掉了。」

警方在晚間11時25分於官方推特說，「我們剛剛排除了貝克盧線上的一場狂歡。氣氛輕鬆，非常合作。貝克盧線正常行駛。」1060412

(中央社)