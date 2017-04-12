英地鐵成快閃夜店 通勤族熱鬧開趴
英國地鐵貝克盧線（Bakerloo）的一節車廂10日晚上化身快閃夜店，不僅有燈光和聲光效果，甚至還有DJ，讓驚喜的通勤族熱鬧開趴。
這場活動是惡作劇團體「Trollstation」的傑作，選在最沈悶的週一晚上10時許，在車廂裡架設音箱和旋轉燈，並請來得獎DJ蕭塔（Harry Shotta）炒熱氣氛。
從「Trollstation」上傳的影片可看到，派對從堤岸站（Embankment）開始上場，乘客有的是一臉茫然，也有人很快反應過來，隨音樂擺動，車廂瞬間變成夜店。
不過快閃夜店才開張不久，就被英國交通警察局（BTP）打斷。當列車行駛了8站，停在帕丁頓站（Paddington）時，警方上車制止這場派對。
警察拿起麥克風說，「抱歉啦，大夥兒，必須關掉了。」
警方在晚間11時25分於官方推特說，「我們剛剛排除了貝克盧線上的一場狂歡。氣氛輕鬆，非常合作。貝克盧線正常行駛。」1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。