加拿大加強國際航班安全 筆電仍可登機

加拿大交通部長今天宣布加強飛往加國部分國際航班的安全措施，並坦承確有風險，這項風險導致多國飛往美國航班禁止攜帶特定個人電子產品登機。

然而，交通部長賈諾（Marc Garneau）婉拒提供新措施的詳細說明，僅表示飛往加國的乘客仍可以攜帶筆記型電腦等個人電子產品登機。

法新社報導，賈諾說，他已經下令「部分措施以加強特定國家飛往加拿大班機的安全。這些現在推出的措施是為了更加確保我們航空乘客的安全」。

但賈諾表示，「基於明顯的安全理由，我的職位不適合告訴你們是從何處，也不適合告訴你們有哪些特定措施。」

賈諾說：「基於安全理由，我們不談論這些。」

在美國和英國雙雙宣布特定個人電子產品登機禁令後，加拿大上月也考慮從土耳其、中東和北非飛往加國班機禁止筆電和其他個人電子產品登機。1060412

(中央社)