男遭追逐中槍送醫急救 意識清醒

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一名謝姓男子與女性友人今天在高雄市鳥松區遭人追逐開槍，謝男背部中一槍後與友人向警方求救，送醫急救後意識清醒，暫無生命危險。

警方初步調查，27歲謝男與這名女子今天凌晨約2時左右駕車行經澄清路時遭對方開車尾隨，隨後至澄清路和大埤路口的高雄長庚醫院外的馬路中槍，涉案人隨即逃逸，這名女子趕緊向警方求救。

警方協助將謝男送高雄長庚醫院急救，院方表示，傷者為左後背部一處槍傷，意識清醒。

警方調閱沿線的監視器追查涉案人。1060412

(中央社)