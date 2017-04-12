中美施壓北韓 外交部：台不進口北韓煤

我要評比

針對朝鮮半島緊張情勢，中美持續向北韓施壓，外交部次長李澄然上午表示，台灣作為一位國際社為負責任的成員，配合聯合國對北韓的制裁行為，包含不從北韓進口煤炭。

面對北韓持續挑釁，台灣是否會在中美之間選邊站？李澄然指出，應該不會，這是一個假設性問題，從台灣角度而言，希望區域保持穩定，不要發生緊張情勢升高情況。

「習川會」後，美方已向我簡報，中美是否私下交易？他說，據我方瞭解，應該沒有。

他強調，美國總統川普跟大陸國家主席習近平公開場合都沒有提到台灣，被提到是在8日由大陸外交部長王毅所提，就我方瞭解，陸方的確有提，提得時候非常短暫，而美方也是按照「制式立場回覆」，即《台灣關係法》，符合「零意外」。

(旺報)