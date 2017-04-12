美名主持上前線 聯航「新廣告」爆紅！
美國聯合航空因為機位超賣，強制將一名亞裔醫生拖下飛機，手段之殘暴讓不少同行遊客都傻眼，而此事引起全球撻伐，也讓種族歧視問題再次被討論。而這也讓向來關心時事的名主持人基米基墨站上前線，他在節目上推出「聯航新廣告」，大大諷刺聯航！
吉米基墨的脫口秀，在美國擁有廣大支持者，節目中有一個環節更是許多粉絲的熱愛，那就是各式各樣的影片。而這回節目搭上聯航將亞裔男強行拖下飛機的新聞，推出聯航新廣告，一名甜美空姐直言「我們說什麼你們做什麼，那就不會有問題了。」、「我們說你能飛你才能飛，如果不行，真他媽遺憾。」最爆笑的是，影片最後的口號「聯合航空，Fuck You。」讓不少看到的網友全笑翻，影片爆紅瘋傳。
(中時電子報)
關鍵字：聯航
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