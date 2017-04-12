超越日本的最高等級鮮乳竟然在台灣？！

台灣是美食王國，同時也是飲料天堂，大街小巷上滿滿的誘惑，要維持身材真的好難！不過，變胖只要勤奮運動就有解，倒是食材原料從哪裡來？製造過程安不安全？衛不衛生？這才是值得拿紅筆畫記號的大重點啊！

電影《魔戒》有三部曲，傳說中的「食安」也有三部曲，你聽過嗎？「全產品溯源」、「配方簡單化」、「品質與國際接軌」，從上游到下游經過嚴格品質把關，資訊透明化這一連串的過程及認證才能更讓消費者可以放一百顆心。

食安三部曲。(中時電子報 資料照片)

簡單說，「全產品溯源」是在產品誕生前就先給它一張身分證，上面清楚寫了產品的各種訊息，也猶如保證書一般，有任何疑慮都可以詢問及查證。其次，「配方簡單化」強調食材的原有風味，秉持「天然的尚好」精神，能不放添加物最好！最後，「品質與國際接軌」是重頭戲，必須申請到SQF（Safety Quality Food，食品安全與品質標準）國際食安驗證，這個認證是國際級的，有了這個認證一切才能稱得上是大功告成！

SQF有食安標章中的五星級證書之稱，不但要符合衛生與安全規定，還要顧到食品的品質，具全面性且嚴謹。SQF驗證有Level 1、Level 2、Level 3三個等級，其中又以Level 3等級最高，能拿到的廠商少之又少。

味全高雄廠通過SQF最高等級驗證。(中時電子報 資料照片)

這麼難達到的SQF，味全卻做到了！在全台四個工廠中，龍潭、斗六、台中廠獲得Level 2認證，高雄廠則是拿下Level 3最高等級驗證，而且是「全廠」、「全品項」，實在值得鼓勵！背後的功臣來自高雄廠所有員工，廠長童成山表示：「我們花費10個月的時間，大家背負著不能輸的使命，全力配合。過程中即便遇到強颱來襲，也依然照著進度走，只為好還要更好。」，為了讓國人可以安心食用到有國際認證的食品，是讓味全能夠上下齊心齊力的最大動力。

林鳳營為亞洲第一瓶SQF最高等級驗證鮮乳。(中時電子報 資料照片)

「一步一腳印，做就對了！」就是這樣的心態，讓味全的食安、衛生與品質一次到位，成功接軌國際，超越日本成為亞洲第一瓶取得SQF Level 3最高等級驗證的鮮乳。

(中時電子報)