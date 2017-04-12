高市凌晨發生槍擊案 男子中槍送醫

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警方指出，賓士車至少有六處彈孔，懷疑是私人恩怨引起的槍擊。(林雅惠翻攝)

高雄市今天凌晨驚傳槍擊案，27歲的謝姓男子在凌晨2點時駕駛賓士車載著陳姓女友，行經鳥松路與大碑路長庚醫院前，遭到一輛尾隨的黑色BMW持步槍掃射，賓士車至少有六處彈孔，謝男右後腰中槍，陳女緊急向警方報案，員警通知救護車將他送醫開刀治療，警方正全力追緝凶嫌到案。

警方表示，今天凌晨2點3分時接獲陳姓女子報案，指出他的友人遭到槍擊，前方鳥松派出所求救，警員看到男子身上沾有血跡，警方趕到現場並請救護車到場將男子送長庚醫院急救，將同車女子帶回大華派出所調查。

警方指出，根據沿路搜尋及調閱監視器，以車追人，已經鎖定犯案嫌犯，正全力追緝到案。醫院民眾指出，當時在急診室門口，就聽到十多聲槍聲。

陳女供稱因為行車糾紛與人結怨，但員警依槍殺手法，不排除是其他糾紛引起，將深入了解進一步追查。

(中時)