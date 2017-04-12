高市凌晨發生槍擊案 男子中槍送醫
高雄市今天凌晨驚傳槍擊案，27歲的謝姓男子在凌晨2點時駕駛賓士車載著陳姓女友，行經鳥松路與大碑路長庚醫院前，遭到一輛尾隨的黑色BMW持步槍掃射，賓士車至少有六處彈孔，謝男右後腰中槍，陳女緊急向警方報案，員警通知救護車將他送醫開刀治療，警方正全力追緝凶嫌到案。
警方表示，今天凌晨2點3分時接獲陳姓女子報案，指出他的友人遭到槍擊，前方鳥松派出所求救，警員看到男子身上沾有血跡，警方趕到現場並請救護車到場將男子送長庚醫院急救，將同車女子帶回大華派出所調查。
警方指出，根據沿路搜尋及調閱監視器，以車追人，已經鎖定犯案嫌犯，正全力追緝到案。醫院民眾指出，當時在急診室門口，就聽到十多聲槍聲。
陳女供稱因為行車糾紛與人結怨，但員警依槍殺手法，不排除是其他糾紛引起，將深入了解進一步追查。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。