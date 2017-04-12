前瞻水資源建設重南輕北？ 林佳龍：機會是給準備好的人
前瞻基礎建設第2場公聽會今日在立法院展開，台北市長柯文哲等非民進黨執政縣市首長日前質疑，水環境建設資源分配獨厚民進黨執政縣市。對此，台中市長林佳龍表示：「機會是給準備好的人」，台灣治水長期以來存在嚴重的南北差距，這次中央願意讓中南部治水經費一步到位，可望改善中南部的治水建設。
林佳龍指出，台中市為了爭取此次的水環境建設，可以說是做足準備，在此之前就投入180億元以上改善台中市水環境，像是柳川整治、雨水下水道建置等，並非中央獨厚綠營縣市。
林佳龍認為，過去預算分配有嚴重的城鄉差距，像是台北市的水環境建設相對完善，污水下水道建置率幾乎達百分之百，相較之下中南部的水環境建設就嚴重不足。他表示：「中南部民眾不應受到水患之苦。」
林佳龍補充道，前瞻計畫針對不同縣市的特性，資源分配本來就會有差異，各縣市應該發揮自身優勢，像是台北市可能會在前瞻計畫中數位建設上爭取到較多的經費，他也會支持台北市爭取前瞻基礎建設。
台北市副市長林欽榮則表示，應該在法案底下有競爭機制，每個地方政府應該被平等對待，台北市會依照程序把台北市的前瞻計畫報給國發會。
(工商)
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