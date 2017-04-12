女王的新鞋 先請專人穿軟不磨腳

我要評比

穿新鞋，尤其是皮鞋，最討厭的莫過於一開始磨腳的時期。為了解決這個小麻煩，英國女王伊麗莎白二世找了專人幫忙，把鞋先穿軟。

英媒報導，比起放鞋墊，或是一些讓皮鞋快點變軟的小技巧，英女王選擇更直接的方式來解決新鞋磨腳的問題。

負責英女王衣著長達11年的帕文（Stewart Parvin）表示，「鞋子必須馬上穿起來舒服，（所以）她找人先穿。女王從來不能說，『我不舒服，我走不動了』。」

根據皇室內部消息人士透露，白金漢宮負責把鞋穿軟的專人，在「工作」時必須穿上米色的短襪，而且只能在地毯上行走。

英女王喜愛的品牌是英國老牌鞋店Anello and Davide，一雙鞋要價約1000英鎊（約新台幣3萬9000元）。1060412

(中央社)