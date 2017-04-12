迴青產業行銷扎根 雲林啟動創業陪跑

雲林縣政府今天表示，經濟部補助地方產業發展，對於雲林返鄉青年「創業陪跑」3年，推動「幸福迴青產業行銷扎根發展計畫」，將甄選30名以上有志青年參與。

雲林縣政府建設處指出，透過經濟部補助新台幣800萬元，加上縣府配合款160萬元，共960萬元，讓雲林各地許多青年返鄉繼承家業，傳承並延續在地產業的根，減少青年創業的障礙。

建設處指出，「雲林幸福迴青產業行銷扎根發展計畫」將提供創業青年經營培力、諮詢輔導、陪伴教練、交流媒合等服務，縮短返鄉青年創業的學習曲線，提升創業能力與創業成功機率。

這項計畫也將建立青年創業輔導機制，積極扶持雲林縣迴青頭家，讓有意創業的青年在雲林獲得最好的協助，同時以這些青年的成功經驗做為示範案例，吸引並提供更多各領域青年回鄉或留鄉。

建設處表示，「幸福迴青列車」將從5月陸續展開，到各鄉鎮舉辦說明會，徵選30名以上有志青年參與，相關訊息歡迎上網「雲林幸福迴青」專頁查詢。1060412

(中央社)