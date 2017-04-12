MLB》重用農場新秀 這球團是30隊最有價值

我要評比

洋基隊價值37億美元(約1140億台幣)，連20年稱霸大聯盟。圖為洋基新秀柏德，在熱身賽狂敲7轟，潛力十足。(美聯社資料照)

你會覺得意外嗎？近年重用農場新秀、少簽明星球員的洋基，居然還是大聯盟30隊中，最有價值的球團。

富比世(Forbes.com)最新統計揭曉，紐約洋基隊是大聯盟今年最值錢的球隊，價值37億美元(約1140億台幣)，還比去年增加了9%。還比第二名的洛杉磯道奇隊(27.5億美元)，多出10.5億美元。

富比世價值榜第三名是波士頓紅襪(27億美元)，第四是芝加哥小熊(26.7億美元)，第五則是舊金山巨人(26.5億美元)。

(中時電子報)