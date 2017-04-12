戴資穎臉書問粉絲 看直播賽有何感覺

新加坡羽球超級系列賽，世界排名第一的台灣羽球女將戴資穎今天將出戰泰國女將妮恰翁，她上午於賽前在臉書貼文，詢問「從直播中看我比賽，到底是什麼樣的感覺？」

戴資穎在臉書中說，她會努力拼比賽，「加油團也摧落去」，努力加油囉。

她今天上午於賽前在臉書中也向粉絲說：「我想請問你們一個問題，從直播中看我比賽，到底是什麼樣的感覺？」

戴資穎今天上午10時30分將在女子單打賽事中，對戰泰國女將妮恰翁（Nitchaon Jindapol）。1060412

(中央社)