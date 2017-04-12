NBA》球衣銷售榜 勇士與柯瑞都獨占鰲頭

史提芬柯瑞(右)與勇士隊的球衣銷售量都是全聯盟第一，詹姆斯和騎士只能緊追在後。(美聯社資料照)

根據NBA官方公布的球衣銷售排行榜，史提芬柯瑞在個人以及所屬的勇士在球隊都獨占鰲頭，衛冕軍騎士和詹姆斯則緊追在後。

史提芬柯瑞這幾年的人氣飆升到巔峰，連續兩年球衣銷售都排名第一，「小飛俠」布萊恩退役後也跌出排名榜前10，由詹姆斯取而代之，柯瑞隊友杜蘭特、雷霆韋斯布魯克、騎士厄文分居三至五，馬刺里歐納德、尼克波爾金吉斯、公牛吉米巴特勒、公鹿阿提托康波與火箭哈登則排名六至十。塞爾提克「小刺客」艾塞亞湯瑪斯首度進入此榜名列第14，里歐納德創下個人最佳第6。

團隊商品銷售方面，前十分別是勇士、騎士、公牛、湖人、尼克、馬刺、雷霆、塞爾提克、七六人與暴龍。至於市值排行榜則是沒能打進季後賽的尼克與湖人，可見得身處大城市的兩隊還是能吸引眾多球迷的眼光以及荷包。

(中時電子報)