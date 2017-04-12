聯航請下機4人中 傳第三人是濺血醫師妻子
美國聯合航空公司日前因機位超賣無法起飛，強行將乘客拖下飛機引發全球撻伐。據了解，當天因機位超賣，聯航在機上尋求4名自願下機乘客，並允諾賠償400美元（約1.22萬台幣）折價券及一晚飯店住宿，後來更加碼到800美元（約2.45萬台幣）仍無人願意，聯航主管最後才決定用電腦隨機抽出4名乘客，包括濺血醫生夫妻以及另對男女。
據BBC中文網報導，若發生機位超賣情形，首先會利誘乘客改搭轎晚班機，事發當天便已在機上尋求4名自願下機乘客，且可領取400美金、一晚飯店住宿以及隔天下午機位，但後來加碼到800美金仍無人願意下機，才決定隨機挑選四人下機。
經由隨機抽籤，有兩對伴侶不幸被抽到，一對被選中的男女自願下飛機，而另外兩人則是亞裔醫師陶大維(David Dao)及其老婆。報導指出，陶大維表示隔天早上要看診，堅持拒絕下機，因而引爆衝突。
據報導指出，若發生這種情況，航空公司可在另外找一名乘客，或將獎金提高到1350美金，但聯合航空女發言人表示經理當時並未提出高於800美元的賞金，且無法解釋為什麼沒提出。
此外，報導稱，若發生機位超賣時，挑選乘客下機準則有好幾個，一名聯合航空公司女發言人證實，常客或購買較高機票的乘客擁有優先留在飛機上的權利。
(中時電子報)
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