多元晉用司法官 國是會議今可望有結論
司改國是會議第三分組今日上午舉行第四次會議，可望就「法官、檢察官的多元晉用」議題作出具體結論。
本次會議討論議案包括「法官、檢察官評鑑委員會功能的檢討或法律人評鑑基金會建置的可行性」、「檢察官的法律定位問題」、「檢察體系的組織檢討」、「加強檢察官輔助偵查人力，微罪案件分流，促進精緻偵查」、「檢討律師懲戒或評鑑制度及主管機關」。
針對如何多元晉用法官，委員會日前的共識包括改善司法環境、退養保障等條件，增加資深律師、學者轉任法官的誘因，並放寬轉任條件，另建立法律人擔任兼職法官及定期法官之制度。
至於法官的選才培訓，委員會認為，應改革法學教育與司法人員國家考試，但有委員認為同時必須改善國考引導教學，以及法學教育之功利主義導向和價值觀僵化等問題。
減少法官、檢察官工作量也是委員共識之一，但有委員進一步主張進行必要的除罪化，並修正訴訟制度，才是具體作法。
(中時)
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