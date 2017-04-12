茄苳樹王棲地挖到湧泉 台中市府評估納入生態公園整體規劃
台中市政府極力保護西區千年茄苳樹王，改善棲地環境。為避免影響茄苳樹王枝幹生長及日照，建設局正進行婦幼聯合活動中心建物拆除工程；近日施工人員基礎打除至地下2公尺時，意外發現有湧泉冒出，市府將湧泉景觀納入「茄苳樹王文化生態公園」整體規劃，讓都市生態休閒空間更加豐富。
建設局指出，該局為維護千年茄苳樹生長環境，今年3月邀請專家與地方代表召開「西區茄苳樹王棲地土壤改善會議」，討論降低土壤高程、保根挖掘等棲地基盤改善工法方法，決議以「降低土壤高程」方式改善；透過降低土壤高層，使氧氣充分滲透土壤，增加「根壓」，改善養分傳輸效率。
建設局並搭配棲地基盤周邊排水暗溝及砌石緩坡施作，讓茄苳樹王原始根系逐漸回復健康狀態，不僅能恢復吸收功能，也能保有碩大樹幹的支持力。工法需配合茄苳生長旺季（每年3至4月）進行，以人工搭配小型挖土機，將現有覆蓋於茄苳樹王之一代、二代、三代木上方的營建廢棄土等回填物清除，切除再生根系，保有原始根系。
茄苳樹王棲地改善將分階段進行，前期包括打除茄苳樹王週邊既有排水溝與柏油路面、遷移電桿與燈桿及拆除不必要的高架木棧道，減少棲地內水泥設施物及增加透氣透水性；現正進行婦幼聯合活動中心建物拆除工作，日前施工人員在基礎打除至地下2公尺時，發現地下湧泉，將評估把湧泉景觀納入「茄苳樹王文化生態公園」計畫中，讓公園更具豐富生態。
建設局強調，為持續改善茄苳樹王棲地基盤環境，該局已著手規劃「茄苳樹王文化生態公園」，工程包含整體棲地基盤改善，範圍涵蓋茄苳樹王一代、二代、三代木；棲地基盤改善計畫擬訂完成後，將依程序提送市府農業局樹木保護委員會審查，審查通過將配合茄苳樹王處理適期，辦理棲地基盤改善工作。
(中時)
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