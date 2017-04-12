台茂公益主題路跑6月4日登場 即日起報名

台茂購物中心2017COOL RUN「與佩佩豬酷涼一下」主題路跑將在6月4日登場，報名自即日至5月1日，除提供參賽、完賽者超過報名費的贈品，還有獎品總值逾35萬元的抽獎。

台茂購物中心強調，也將提撥20萬元捐贈桃園市蘆竹區兩間資源較缺乏的小學，發展學校體育，希望結合台茂健康、運動及歡樂的形象。

台茂表示，已邁入第4年的台茂COOL RUN主題路跑是不分年齡、性別，今年再次邀請卡通明星粉紅豬小妹「佩佩豬」，在去年12月舉辦的佩佩豬聖誕路跑時，曾創下6,700人參與台茂紀錄。

台茂說，路跑分5公里、10公里且各限額5,000人、2,000人，報名費各650元、1,050元，都可獲得報到禮，完跑還有贈品，市值各約1,500元、2,000元，賽後抽最大獎是市值8.8萬元電動機車。

(工商)