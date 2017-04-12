川習會提到台灣 外交部：簡短且制式
「川習會」後，美國方面已向台灣完成簡報，外交部次長李澄然今天表示，川習會上有提到台灣議題，但非常短暫，美方也按照制式立場回覆，「沒有意外」。
李澄然今天在立法院外交及國防委員會就「『川習會』後我國外交與國安因應作為」備質詢，他在會前做上述表示。
李澄然說，川習會後，川普及習近平都沒有在公開場合提到台灣議題，只有中國大陸外交部長王毅在8日透過大陸外交部官網提出。
他表示，據了解，川習會中有提及台灣議題，「但非常短暫」，美方則按照制式立場回覆，包括台灣關係法等。
而對這次川習會關注的北韓問題，李澄然說，台灣不希望區域緊張情勢升高，目前台灣作為國際社會負責任的成員，將配合聯合國對北韓的制裁措施，諸如不從北韓進口煤炭等。
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的「川習會」，6日至7日在美國佛羅里達州進行。外交部發言人王珮玲昨天表示，華府當地時間10日，美方已派出適當層級官員，就「川習會」向我方完成簡報，台美雙方就此充分溝通意見。1060412
(中央社)
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