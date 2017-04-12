什麼不提偏提希特勒 白宮發言人尷尬了
美國白宮發言人史派瑟今天惹上大麻煩，他暗示納粹德國獨裁者希特勒（Adolf Hitler）從未對自己人使用化學武器，當下似乎將猶太人大屠殺事件忘得一乾二淨。
法新社報導，敘利亞日前發生化武攻擊，美國將矛頭指向敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Asad）。作風高調的史派瑟（Sean Spicer）談及攻擊事件時說，「有人如希特勒般卑劣，希特勒甚至沒有降格到動用化武。」
納粹在二戰期間謀殺600萬名猶太人，其中許多人命喪於歐洲集中營的毒氣室中。
史派瑟在猶太人逾越節（Passover）首日的這段言論，顯然讓白宮記者團驚訝不已，因此記者給他機會就此澄清。
史派瑟回到原本話題，表示：「我認為，談及沙林毒氣時，沒有...他不像阿塞德一樣，對自己的人民使用這種毒氣。」
1名記者高聲提問「那猶太人大屠殺事件呢？」史派瑟表示，「我想顯然…我了解你的意思，謝謝你。」
希特勒「將他們帶進大屠殺中心，我了解，但我的意思是阿塞德使用化武的方式，他深入城鎮、丟擲飛彈，對無辜的…朝城鎮中心攻擊」、「我很感激這份澄清，那不是我的原意。」
路透社報導，史派瑟此言一出，在社群媒體掀起網友怒火，一些大屠殺紀念團體也譴責他輕視希特勒的罪行。
安妮和解中心（Anne Frank Center for Mutual Respect）執行長戈迪溫（Steven Goldstein）說：「史派瑟缺乏正直誠信，不夠格當白宮發言人，川普總統必須馬上開除他。」
史派瑟隨後向要求進一步解釋的記者發表電郵聲明。
史派瑟表示，「我當時絕非想要試圖淡化大屠殺事件的駭人本質，我是想區別（阿塞德）利用飛機朝人口中心擲下化武的這種戰術，對無辜人民的任何攻擊都應受到指責，也不可原諒。」（譯者：中央社周莉芳）1060412
(中央社)
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