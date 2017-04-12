美攻擊敘 川普兒認為是受伊凡卡影響
美國總統川普先前表示，敘利亞遭化武攻擊的恐怖影像，是促使他下令發射飛彈攻擊阿塞德政權的主因；但他的兒子艾瑞克表示，白宮裡另1個重要的聲音，可能也扮演了關鍵角色。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，艾瑞克（Eric）接受英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）訪問時表示，他「確信」是姊姊伊凡卡（Ivanka）鼓勵父親川普（Donald Trump）發動攻擊。
敘利亞政府軍化武攻擊伊德利布（Idlib）奪走80多條人命後，美國6日朝敘國空軍基地發射59枚戰斧飛彈（Tomahawk）。
艾瑞克告訴電訊報：「伊凡卡是3名小孩的媽，而且她有影響力。」
CNN要求白宮對電訊報報導置評，但未獲回應。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）昨天告訴記者，「伊凡卡等人當然都有參與討論」，分享對這些影像的反應，但並未說明伊凡卡有沒有遊說支持執行軍事行動。
伊凡卡在美國攻擊敘利亞的前一天推文說：「昨天這起令人髮指的化學攻擊後流出的照片，我覺得心痛又氣憤。」1060412
(中央社)
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