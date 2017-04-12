嘉義水情告急 近十年來最嚴重

我要評比

嘉義地區今年缺水情況，近10年來最嚴重，嘉義11日晚間降雨，但水庫集水區的山區無明顯雨勢，僅能稍解旱象。圖為仁義潭庫5日一階段限水措施時的蓄水量。（資料照片）中央社記者黃國芳攝 106年4月12日

嘉義地區今年缺水情況，近10年來最嚴重，嘉義昨天晚上降雨，但水庫集水區的山區無明顯雨勢，僅能稍解旱象，嘉義要解除一階段限水措施，需視梅雨季報到時間。

嘉義地區今年未有明顯降雨，仁義潭、蘭潭水庫蓄水量持續下滑，嘉義地區自5日起進入第一階段限水，主要針對夜間時段（深夜11時到隔日上午6時）減壓供水。

台灣自來水公司第五區管理處表示，仁義潭水庫、蘭潭水庫截至昨天的有效蓄水量，總計1026.41萬立方公尺，今年缺水情況與往年相比，為近10年來最嚴重。

嘉義氣象站指出，嘉義地區自昨天晚上出現陣雨、雷雨，今天還會持續降雨，13、14日2天降雨機率約50 %、40%，截至上午9時，嘉義降雨集中西半部的海區，以義竹鄉東後寮累積雨量72毫米最多。

自來水公司第五區管理處指出，仁義潭水庫、蘭潭水庫的集水以八掌溪為主，因此，2水庫的集水區在奮起湖等山區，不過，當地累積雨量僅有20毫米，對解除旱象幫助不大。

自來水公司第五區管理處說，仁義潭水庫、蘭潭水庫蓄水量以每年的梅雨季、颱風季節為主，4月梅雨還未有明顯跡象，因此，嘉義地區第一階段限水措施持續實施。

自來水公司第五區管理處表示，嘉義地區2水庫有效蓄水量，預估至少可供水到6月下旬，但今年降雨不如預期，籲請嘉義地區民眾節約用水，珍惜水資源度過枯旱危機。1060412

(中央社)