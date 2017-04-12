司改分組會議 討論多元晉用兼職法官
司改國是會議第三分組今天舉行第四次會議，將針對法官、檢察官的多元晉用及評鑑功能等進行討論；擬新增多元晉用管道，建立由法律人擔任兼職法官及定期法官制度。
第三組分組會議今天舉行第四次會議，出席委員包含非法律人的張娟芬、蔡博方、湯京平、楊永年、孫一信、馮賢賢、劉恆維、薛明玲及廖英藏，法律人則有賴恭利、林孟皇、林達、陳瑞仁、尤伯祥、陳重言、李佳玟及林鈺雄。
今天討論議題包含，法官、檢察官的多元晉用，法官、檢察官評鑑委員會功能的檢討或法律人評鑑基金會建置的可行性，檢察官的法律定位問題，檢察體系的組織檢討，加強檢察官輔助偵查人力（微罪案件分流，促進精緻偵查），檢討律師懲戒或評鑑制度及主管機關。
多元晉用部分，由委員賴恭利、陳瑞仁、尤伯祥、李佳玟等研擬結論為維持目前多元晉用管道，並從改善司法官培訓制度、司法環境、工作負荷、工作尊嚴、經濟條件及退養保障，以增加資深律師、學者轉任法官的誘因。
另外放寬轉任條件，並建立由法律人擔任兼職法官及定期法官制度。1060412
(中央社)
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