全台空氣品質佳 北部多為良好等級

我要評比

今天全台持續好空氣，行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，北部、南部、花東地區的空氣品質指標（AQI）多為良好等級，普通等級則較多落在台中至嘉義間。

根據空氣品質監測網上午9時觀測資料，今天全台呈現良好等級測站仍占多數，普通等級則較多落在台中至嘉義間。

環保署指出，良好等級指空氣品質良好，污染程度低或無污染。普通等級指空氣品質普通；但對非常少數極敏感族群產生輕微影響。1060412

(中央社)