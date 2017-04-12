陸3月CPI漲0.9% PPI漲幅縮

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中國大陸官方今天公布，中國大陸3月消費者物價指數（CPI）年增0.9%，漲幅低於市場預期；同月生產者物價指數（PPI）年增7.6%，漲幅比2月縮小0.2個百分點，但高於市場預期。

中國大陸國家統計局上午在官網公布數據顯示，中國大陸3月居民消費價格總水平（即消費者物價指數）年增率為0.9%，低於彭博調查分析師的預估中值1%。

數據顯示，中國大陸今年第1季CPI較去年同期上漲1.4%。

中國大陸國家統計局並公布，中國大陸3月工業生產者出廠價格（即生產者物價指數）年增率為7.6%，高於彭博調查分析師的預估中值7.5%，但低於2月創2008年以來新高的7.8%。

今年第1季，中國大陸PPI較去年同期大漲7.4%。1060412

(中央社)