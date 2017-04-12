NBA》詹姆斯化身校長 開辦公立辦學校

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致力於公益事業不遺餘力的詹姆斯，即將化身為校長，開辦公立學校了。(美聯社資料照)

致力於學童就學的「小皇帝」詹姆斯決定辦學校了！這所名為「I Promise School」的公立學校，預定2018年開始招生，2022年將會有滿額的一至八年級學生。

詹姆斯旗下的基金會一直幫助阿克倫地區小孩子獲得更好的就學機會，如今詹姆斯決定開辦公立學校，讓貧困孩童也能得到良好教育。

詹姆斯在發表聲明當中表示，「這麼多年來我們知道如何做才能激烈這些小朋友，因此這所學校對他們而言有多麼的重要。」

(中時電子報)