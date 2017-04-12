蓋雙溪水庫解基隆渴 新北：靠斷層帶恐潰堤

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行政院前瞻計畫，水利署預計投入120億元在新北市境內的新建雙溪水庫基隆地區每日 12.6 萬噸供水量，但新北市水利局指出，雙溪水庫的壩址位於中震區，距離壩址不到1公里處即有屈尺斷層，若是壩體受地震影響導致潰壩，對於下游居民生命財產之影響恐怕難以想像。

水利局表示，雙溪水庫興建壩址位於雙溪區的丁子蘭溪，平時水量就少，下游經常呈現乾涸狀況，因此有「乾溪」之稱，而且雙溪水庫設計的有效庫容量僅1580萬立方公尺，實無興建之必要性。

水利局長古沼格表示，基隆缺水的根本問題在於其高達30％的漏水率，平均年損失水量相當於3 座新山水庫水量，政府不先解決漏水之根本問題，反倒花費巨額工程經費建造水庫，實屬本末倒置之作法。

(中時)