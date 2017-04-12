朱立倫視察三鶯二橋工程 籲八月準時完工通車

我要評比

朱立倫上午視察三鶯二橋工程。（陳俊雄攝）

新北市長朱立倫上午前往三鶯二橋及三鶯污水處理中心會勘，聽取工務局長朱惕之簡報後，朱立倫要求三鶯二橋工程要如期完工，並應注重景觀及相關交通動線規劃。

朱惕之表示，三鶯二橋工程最困難之處，首推穿越國道三號涵洞，雖然總長只有44公尺，先後卻歷經六次將高速公路改線工程，改線總長超過1561公尺:另跨越台鐵軌道鋼樑架設及自來水幹管，也是困難重重，但目前均已完工。

(中時)