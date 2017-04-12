石門水庫擬排砂到新北 市府：己所不欲勿施於人
行政院執行前瞻基礎建設計畫，計畫在石門水庫的阿姆坪段興建防淤排砂隧道，將水庫中的泥砂透過隧道排入新北市境內的大漢溪流域。對此，新北市水利局長古沼格指出，不能接受這種以鄰為壑的政策，因為工程可能造成新北市大漢溪及淡水河流域嚴重的淤積，甚至釀成水患。
立法院經濟委員會今舉行公聽會聽取各方對前瞻計畫中水環境建設的意見，其中興建雙溪水庫與石門水庫阿姆坪防淤隧道兩項重要工程。
古沼格表示，這項工程的設計流量達每秒600立方公尺，將大量石門水庫的淤砂排入新北市境內的大漢溪流域，會嚴重影響淡水河的地形地貌，進而對中下游生態造成重大傷害。新北市上週取得行政院前瞻基礎建設計畫的完整資料後，赫然發現這項工程竟已列入前瞻計畫。
古沼格表示，經濟部多年來並未在石門水庫的枯水期積極清淤，反而多次在颱風過後順勢排砂，造成新北市境內的大漢溪下游及淡水河嚴重淤積，而且中央每年並未補助大漢溪與淡水河清淤的經費，如今竟要以排砂隧道將更多石門水庫的淤砂排入大漢溪，新北市將堅決反對這項工程，並要求在新北市代表參加的前提下進行環評。
新北市府表示，呼籲所有大漢溪與淡水河流域的雙北市立委，不分黨派共同反對這項計畫，新北市政府也會以新聞稿方式發布相關立委對本案的發言與立場，若中央不重做環評，也不對大漢溪及淡水河的清淤提供經費，且不協助處理淤泥的去向，新北市守土有責，將以最激烈的方式阻擋這項工程。
(中時)
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