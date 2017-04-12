驚爆患呼吸中止症 李安秘返台就醫
62歲國際大導演李安因忙碌與拍片，過去就曾傳出有眼疾、脊椎受傷等問題，去年他回來台灣宣傳《比利林恩的中場戰事》時，也透露龐大壓力導致頻掉髮且嚴重失眠，最近則爆出他低調返台就醫，疑似罹患睡眠呼吸中止症，症狀嚴重的話恐在睡夢中猝死。
據《壹週刊》報導，李安2006年以《斷背山》拿下奧斯卡最佳導演獎，慶功宴時就曾說自己不易入睡，也拜託過記者別用閃光燈，因為眼睛退化太快，如今針對返台治療睡眠問題，他的助理李良山沒否認，也說：「我們從事電影工作的人壓力大，經常睡眠品質不好」，但強調李安大導的睡眠障礙問題，沒有外界說的這麼嚴重，純粹是簡單的睡不好。
據悉，李安是在二月底《沉默》來台做宣傳時，順道返台探望母親，在親友的建議下去醫院看診，盼了解睡眠的問題，而李良山也露透，之前李安是因為忙著飛各地跑宣傳，睡眠狀況才變差，如今回到美國，狀況已經改善，外界不要擴大李安的睡眠問題，而弟弟李崗則以「不知道」來回覆詢問，兒子李淳則透過經紀人說，父子通話多半討論公事，不曾聽過爸爸生病的事。
(中時電子報)
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