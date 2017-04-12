MLB》古巴飛彈好威 單場3轟炸裂

「古巴飛彈」塞佩達斯，今單場3響炮。(美聯社)

(10:41更新內文)大都會今客場出戰費城人，可說是「古巴飛彈」塞斯佩迪斯(Yoenis Cespedes)個人秀，賽前打擊率僅1成54的他，前5局就單場3響炮。打完7局，大都會以10比2遙遙領先。

塞斯佩迪斯今從費城人先發巴克霍茲(Clay Buchholz)敲出3分彈，再對中繼的摩根(Adam Morgan)轟出2發陽春彈，目前灌進5分打點。塞斯佩迪斯前年8月曾演出單場3轟，加上今天神蹟，他成為大都會隊史首位生涯2度單場3響的打者。

31歲的塞斯佩迪斯，賽前狀況低迷，26打數才敲出4安，今終於扳回顏面，再現長打威力。上季他敲出31轟，有86分打點；前年更猛，35轟、105分打點；去年以4年1.1億美元合約，留在大都會。

(中時電子報)