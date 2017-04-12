前瞻建設排砂隧道 新北市：以鄰為壑

新北市政府發言人張其強今天表示，「己所不欲，勿施於人」，石門水庫不要淤積，但也不能讓新北市的河流淤積，遇到大雨，百姓就要剉咧等。排砂隧道工程，根本就是以鄰為壑。

張其強針對今天立法院「前瞻基礎建設特別條例」第二場公聽會，有關水資源建設，計畫在石門水庫的阿姆坪段，興建防淤排砂隧道，將水庫中泥砂透過隧道，排入新北市境內的大漢溪流域，做出上述表示。

張其強表示，行政院不只應該清楚說明，這項「防淤排砂隧道」工程，究竟預計每年排放多少水庫淤砂到新北市流域？更要負責任的說清楚，中央會如何處理後續的清淤問題。

立法院經濟委員會今天召開第二場前瞻基礎建設條例公聽會，主題是水環境建設。新北市政府認為，這項工程將造成新北市大漢溪及淡水河流域嚴重淤積，甚至釀成水患。

張其強上午表示，先「讓數字說話」，過去幾年，石門水庫在颱風期間所謂的調節洩洪，連帶將大量淤砂排入下游的大漢溪，造成大漢溪及淡水河淤積，愈來愈嚴重。

他以民國104年的蘇迪勒和杜鵑颱風為例，依據石門水庫所提供的資料，當時透過洩洪的總排砂比，分別高達35.6%與33.4%。當時，大漢溪下游新海橋兩側的最高水線，距離溢堤，就只剩下1公尺。

張其強說，大家都很清楚，淤泥不斷墊高河床的結果，面對極端氣候的急遽變化，未來只要面臨雨量豐沛的中大型颱風，大漢溪兩岸的新北市民，就隨時擔心可能淹水。

張其強更強調，經濟部水利署以往並沒有補助新北市大漢溪任何清淤經費，水利署多年來對石門水庫淤積，幾乎束手無策，這次中央卻突然核定興建兩座排砂隧道工程，將石門水庫無法處理的淤砂，傾入新北市。

這項工程的設計流量達每秒600立方公尺，會將大量石門水庫的淤砂排入新北市境內的大漢溪流域，也會嚴重影響淡水河的地形地貌，進而對中下游生態造成重大傷害。他說，「這是什麼區域聯合治理？這根本就是以鄰為壑。」1060412

(中央社)