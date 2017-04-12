前瞻計畫 林欽榮：隨時都準備好
台北市副市長林欽榮今天表示，對於前瞻建設計畫，台北市政府隨時都準備好，台北市長柯文哲強調的是縣市政府間的互相競爭機制，應該平等對待。
台中市長林佳龍上午立法院經濟委員會參加前瞻基礎建設特別條例草案第2場公聽會，被問到柯文哲說因為沒有內線，所以在前瞻基礎計畫中的分配不是很公平。林佳龍說，機會是留給準備好的人，他們已經準備很多年。
林佳龍說，計畫中的5大建設中，台北市也一定有其強項，例如數位建設，若台北市提出好的計畫，他一定全力支持柯文哲。
林欽榮稍後受訪時，被問到對林佳龍說法的看法時表示，台北市政府隨時都準備好，畢竟前瞻建設計畫是全國大事，任何地方政府隨時都準備好，柯文哲強調的是縣市政府間的互相競爭機制，應該平等對待。
媒體問到，林佳龍認為台灣過去一直存在城鄉差距，現在應該換中南部？林欽榮說，台灣普遍存在南北失衡、城鄉差距，可以透過前瞻建設計畫來平衡。
他說，如何妥善運用全體國家資源，相信中央與地方會形成很好的夥伴關係，不必急著爭些什麼，重點是如何有效運用資源，以及首都政府如何把建設形成帶領各個區域的典範。
他表示，台北市隨時都準備好了，也依照行政院的程序，與主要部會、政委詳細報告，目前草案還沒過，不認為所有事情都決定了。
被外界指台北市「零前瞻」，林欽榮說，絕對不會有這種事情，「這說法太刺眼了吧」，目前台北市已經按程序做詳細報告，進行之中、不必急著大喇喇報告什麼，都按照步驟逐步展開。
媒體問到，是不是因為政黨問題或政黨顏色上而吃虧？林欽榮說，沒什麼吃虧，柯文哲不是任何政黨，只是秉持公平參與、競爭的原則，持續與各部會聯繫中，相關計畫也都報給國發會了，「跟顏色無差吧」、「有沒有顏色？不這麼認為」。
他說，因為柯文哲不是什麼政黨，連接的訊息上稍為有些劣勢，這是必然的，也沒有關係。
媒體追問，行政院與國發會之前開的會議有參與嗎？林欽榮說，都由柯文哲親自帶隊，尤其是數位建設那塊，對準全世界的行銷，更有著力點。1060412
(中央社)
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