8月嬰患粒線體疾病 英法官裁撤維生治療
英國高等法院法官今天裁決，醫師可讓一名男嬰「有尊嚴地離世」，儘管男嬰父母希望將他帶到美國治療。
法新社報導，法官佛朗西斯（Nicholas Francis）帶著「最沉重的心情」但抱著「完整信念」，裁決應該終止在倫敦對8個月大嬰兒查理．賈德（Charlie Gard）的維生治療。
這名男嬰患有罕見遺傳疾病且腦部受損，根據法庭諮詢的專家說法，他的腦傷不會復原。
法官宣布裁決後，聽眾高喊「不！」，查理．賈德的父母葉茨（Connie Yates）與賈德（Chris Gard）則是放聲哭泣。
治療男嬰的大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital）專家，先前要求法官裁決撤除維生治療是合法的。
佛朗西斯曾赴醫院探視男童查理．賈德，在裁決時讚揚醫院人員向這名兒童與家屬提供「特別照顧」。
他說：「最重要的是，我想感謝查理．賈德的父母，為查理發起勇敢又有尊嚴的活動，一心一意都是為了獻給他們的寶貝男孩。」
這名男嬰的父母先前希望將他帶到美國，讓他接受罹患的粒線體疾病治療試驗。
這項活動在網路募集到超過150萬美元的經費，獲得8萬多筆捐款。
男嬰父母的律師哈姆舍（Laura Hobey-Hamsher）說，法庭做出的裁決讓他們「崩潰」，將考慮上訴。
英國廣播公司（BBC）報導，哈姆舍說，男嬰父母無法理解為什麼法官佛朗西斯不給「查理接受治療的那麼一丁點機會」。（譯者：中央社張曉雯）1060412
(中央社)
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